Inoue aagawan si Casimero

NAKARATING kay World Boxing Association (WBA) at International Boxing Federation (IBF) bantamweight king Naoya Inoue ang paratang ni reigning World Boxing Organization (WBO) bantamweight champion John Riel Casimero na “duwag” at “turtle” siya.

Kaya sabi ng Japanese pug, uunahin niyang pagulungin si Australian Jason Moloney at isusunod nito ang Pinoy boxer.

“I would like to fight Casimero as soon as possible to unify the belts, but for now, I’m focused on Moloney,” hayag ni Inoue.

Nasalto ang laban nina Casimero at Inoue noong Abril 25 sa Las Vegas dahil sa COVID-19 pandemic. (Elech Dawa)