Injury ni Lillard nakabuti

MASAKLAP man ang dinanas ni Portland Trail Blazers star Damian Lillard sa kanyang NBA Bubble playoffs, may kakambal naman itong saya dahil makakapiling na uli niya ang kanyang pamilya.

“This is good for the soul,” pahayag ni NBA Bubble MVP Lillard nang maka-bonding na ang 2-anyos na anak. “Dislocated finger… Lateral knee sprain … but this is good for the soul … missed my baby boy.”

Nitong nakaraang Huwebes kasi ay umalis ng Orlando si 6-foot-2 guard Lillard upang ipagamot ang injury nito sa tuhod na natamo niya sa bakbakan nila ng Los Angeles Lakers sa 1st round ng playoffs.

Bukod sa ‘sprained knee’ ay magugunitang na-dislocate rin ang kanyang index finger noong Game 3. (Aivan Episcope)