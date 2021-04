Injury ni Harden lalong lumala

MASAKLAP na balita sa mga tagahanga ni James Harden maging sa mga manager ng NBA fantasy dahil lumala ang injury nito at posibleng humaba ang panahon na hindi paglalaro para sa Brooklyn Nets.

Inanunsiyo kahapon na indefinite layoff si 31-year-old point guard Harden dahil sa kanyang hamstring injury.

“Following an evaluation today which included an MRI, Harden will remain out indefinitely,” statement ng Brooklyn team.

Nasa pangalawang puwesto sa Eastern Conference ang Nets tangan ang 39-19 karta.

Posibleng sa playoffs na makakalaro si Harden, hindi lang masabi kung sa sa first o sa second round.

Huling laro ni Harden nang talunin nila ang New York Knicks, 114-112, pero apat na minuto lang siyang lumaro dahil naramdaman na nito ang kanyang injury.

Ayon kay Nets head coach Steve Nash, umaasa siyang makakabalik agad si Harden.

“We’ll support James and we’ll support our performance team in getting him back in his best condition as possible. And hopefully that comes sooner than later, but there’s no guarantee. We just keep chipping away, we keep moving forward and we hope for a speedy recovery,” saad ni Nash (Elech Dawa)