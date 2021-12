Iniwan ni ‘Odette’ 389 patay, 64 nawawala

Nadagdagan pa ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ni bagyong ‘Odette’, sa ngayon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), umabot na sa 389 ang namatay habang 64 naman ang patuloy na pinaghahanap.

Sa tala ng NDRRMC, umabot sa 1,146 ang sugatan at 1,074,169 pamilya o nasa 4,204,601 katao ang apektado ng bagyo. Nasa 314,676 katao ang nananatili sa mga evacuation center.

Nasa 506,404 bahay ang nasira at sa bilang na ito 167,077 ang wasak at hindi na matitirhan. Dahil dito, 314,676 katao ang nananatili sa mga evacuation center habang ang iba ay nasa labas ng mga evacuation center. Karamihan sa kanila ay mula sa Mimaropa, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa Region, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 at 12.

Aabot sa P16.7 bilyong halaga ang pinsala sa mga imprastraktura at P5.3 bilyon namang pagkawasak sa agrikultura, ayon pa sa NDRRMC.

Batay pa sa datos ng NDRRMC, nakapagbigay na ng higit P118 milyon ang mga ahensiya ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyo. (Kiko Cueto)