Initsapuwerang kompanya pumiyok! DOH antigen test kit bidding minadyik

Kinuwestyon ng isang medical supplier ang umano’y iregularidad sa pagbili ng Department of Health (DOH) na pinamumunuan ni Secretary Francisco Duque III ng rapid antigen test kits para sa COVID-19.

Sumulat ang Basemed Kare Inc. kay House Speaker Lord Allan Jay Velasco upang ipaalam at humingi ng paglilinaw kaugnay ng hindi umano patas na pagtrato ng DOH sa mga bidder.

Sumulat din ang kinatawan ng Basemed Kare Inc. na si Rowena Eduarte kay Duque kaugnay ng isyu.

Nakatanggap umano ang Basemed Kare ng e-mail mula sa DOH-Central Bid and Office Awards Committee (COBAC)-C, alas-4:07 ng hapon noong Enero 19, para sa humingi ng request for quotation (RFQ) ng rapid antigen test kits.

Sa email ay nakalagay umano na ang deadline ay ala-1:00 ng hapon ng Enero 20.

Pero sa naka-attached na RFQ ang deadline ay itinakda umano ng ala-1:00 ng madaling-araw ng Enero 20.

Kailangan pang i-retype ang dokumento dahil hindi maaaring ma-edit ang naka-attach na file kaya nakapagpasa umano ang Basemed Kare bandang alas-2:18 ng hapon ng Enero 20.

Gamit ang revised implementing rules and regulation ng Government Procurement Reform Act (RA 9184), ibinasura ng COBAC-C ang ipinadala ng Basemed Kare dahil lagpas na sa deadline ng ito ay maipadala.

Sumulat ang Basemed Kare para humingi ng rekonsiderasyon subalit ibinasura rin ito.

Ayon sa Basemed Kare mayroong mga quotation na tinanggap ang COBAC-C kahit ipinadala ito ng lagpas ng ala-1:00 ng umaga.

Ipinunto rin ng Basemed Kare na walang pormal na resolusyon na inaprubhan para baguhin ang deadline at gawing ala-1:00 ng hapon.

“Clearly, there is manifest partiality on the part of COBAC-C to accept the submissions made by the other bidders (although beyond the stated 1:00AM deadline in the RFQ), but ours was flatly rejected,” sabi ng sulat ng Basemed Kare kay Duque.

Hiniling ng Basemed Kare kay Duque na kanselahin ang procurement project, magdeklara ng failure of bidding o huwag i-award ang kontrata kaugnay ng pagbili ng mga rapid test kit. (Billy Begas)