Inireklamo sa kinontratang bahay

Dear Atty. Claire,

Akin lang po sana isasangguni sa inyo ang aking problema, isa akong nag-uumpisa pa lang na contractor ng house construction dito po sa amin.

Meron akong clien­t na nagpagawa sa amin ng kanyang bahay at slab ng bubong ng bahay nila.

Ang aming usapan sa labor charge ay 50% ng materials hangang sa natapos na namin ng foreman ko ‘yung slab.

At isa na namang ipinagawa niya ay electrical naman sa second floor. Kumuha ako ng electrician dito sa amin at nu’ng naikabit n lahat ng electrical materials na binili ng nagpapagawa ay nagalit siya kasi po hindi daw tama ‘yung pagkagawa ng electrical.

Pina-barangay niya ako at nag-usap kami sa barangay kasama ng foreman at electrician ko. At pinipilit niyang palitan ‘yung electrical materials na binili niya at pinapatakpan ng plywood parang kisame para daw hindi na ulitin pa. At sa harap ng kapitan pumayag po kami na lahat palitan at lagyan ng kisame pero kailangan kuwentahin na muna ‘yung labor charge sa construction at hindi siya pumayag.

Ano po ang gagawin ko po Atty? Maaari po ba namin siyang kasuhan? Or kami ba ay makukulong? Wala naman po kaming pinirmahan bago mag-start ng work? Sana matulu­ngan niyo po ako.

Thanks and God Bless,

Gad

Dear Gad,

Hindi mo nasabi sa akin kung ang pagkakamali ba sa pagkakagawa ng electrician mo ay totoong pagkakamali o dahil lamang sa ayaw niya ang pagkakagawa. Magkaiba kasi ang ma­ling pagkakagawa ayon sa normal quality standard at ang “ayaw” sa pagkakagawa o style.

Kung totoong nagkamali ang pagkaka­gawa ayon sa normal quality standard at maaaring pagsimulan ito ng aksidente tulad ng sunog ay may obligasyon kayo na ayusin ito at palitan ang lahat ng nasi­rang materyales. Kung nabayaran na ang labor dito ay hindi ka na maaaring maningil pa dahil sa inyong pagkakamali NGUNIT kung hindi pa naman nabayaran sa inyong naging trabaho ay dapat ka lamang na maningil at ang materyales lamang ang papalitan mo nang walang bayad.

Maliwanag sa iyong sulat na wala kayong napirmahang anumang kontrata kaya ang ang standard basis o design sa construction ang susundin niyo sa inyong kasunduan. Kung ang paglalagay ng plywood para maging kisame ay hindi ninyo napag-usapan dati at ang alam niyo pareho na walang ilalagay na plywood na kisame ay hindi niya maaaring basta ipilit na ilagay ito nang wala siyang babayaran na mater­yales at labor dahil ang naging pagkakamali lamang ninyo ay ang paggawa ng electrical at ang pag­lalagay ng plywood ay hindi na parte ng dati ninyong pagkakamali.

Kung sakali naman na ayaw lamang niya ng pagkakagawa sa electrical ngunit ang inyong naging gawa ay naaayon naman sa standard quali­ty o model ay hindi niya kayo maaaring pilitin na palitan at gawin ayon sa nais niya kung wala naman kayong napag-usapan noong bago pa ginawa kung ano ba ang nais niyang style o design.

Tandaan na marami ring nagpapagawa ang nais lamang na magpaayos ng kanilang bahay ay sa bandang huli ay ayaw magbayad at lahat ng dahilan ay sinasabi upang umiwas sa obligasyon. Ngunit tandaan din na ikaw ay may obligasyon na ayusin ang iyong trabaho kung nais mabayaran ng wasto.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa ( 02) 410 7624 o mag email sa attorneyclaire@gmail. com