Inilipad pa-Coron: Kim natunaw sa surpresa ni Xian

Sadyang hindi nauubusan ng mga romantikong surpresa si Xian Lim.

Simula pa lang ng relasyon nila ng girlfriend na si Kim Chiu, napakarami na nitong nagawa na talagang nagpapakilig sa girlfriend at maging sa mga netizen na nakakabasa at sumusubaybay sa kanila.

True enough, sa Valetine’s Day kahapon ay may bonggang pasabog na naman si Xian. Palaging unique at level-up.

‘Yung akala raw ni Kim na out-of-town na siguro, by land lang, e, may nakahanda na agad na plane for them.

Mas naging memorable rin ang kanilang Valentine’s Day dahil kasama nilang nag-spend ang pamilya ni Xian.

Sabi ni Kim, “Happy Valentine’s Day indeed!!! I woke up to a beautiful surprises today!!! This guy has a lot of surprises in his pocket! Sabi niya out of town tayo, then suddenly he sent a hangar address kala ko saang out of town, FLY out of town pala!!! Di ready outfits ko!!!

“Pero I melt!!! Thank you Xi for always putting an A++++++ EFFORT!!!”

Masaya rin si Kim kahit ‘di nila nasolong mag-dyowa ang Valentine’s Day.

Aniya, “Glad to spend Vday also with the girls close to your heart. Tita Mary Anne, Lola, Ate Kris and Anna and Jayson!”

Tinawag din ni Kim na “my always” si Xian nang pasalamatan ito.

Misis ni Jericho hindi pa buntis

Hindi sumagot ang mag-asawang Jericho Rosales at Kim Jones sa mga nagtatanong kung buntis na ba si Kim.

May picture kasi na maaaring dahil sa suot nito, tila may baby bumps. Kaya ang dami talagang nag-akala na finally, pagkatapos ng ilang taon simula nang ikasal sila ay buntis na nga ito.

Baka sagot na rin ni Jericho sa mga nagtatanong at naga-assume na buntis na nga ang Misis niya. Pinost nito ang candid photo ni Kim habang naglalakad sa tabi ng dagat at naka-bra top lang sa La Union.

Kitang-kita na walang senyales na buntis ito. Kaya comment ng ilang netizens, “Hindi pala siya preggy.”

“I thought preggy na, fake news lang pala.”

Sa isang banda, natatandaan pa namin ang isa sa mga huling interview namin kay Jericho at tila pareho rin naman silang mag-asawa na unlike other couples, mas gusto pa rin nila na ang focus pa ay ang kani-kanilang career talaga at sey nga nito, enjoy sila sa kung ano ang meron sila.”