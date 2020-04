Inilantad ng ilang kababaihan: Ping Medina ginahasa ang ex ni Baron Geisler

Isang netizen ang naglantad sa Twitter ng karanasan sa umano’y pangha-harass ng aktor na si Ping Medina. Nagbigay ng babala ang isang babae sa Twitter na nagpapadala umano ng mga video ang aktor na nagpapakita ng kanyang ari sa kababaihan.

“Be warned Ping Medina sends unsolicited d*ck videos potentially unconsensually leaked ones, verbally abuses girls to have sex w him (aka coercion). He’s on Twitter too and apparently mostly targets girls from katip and he’s known to hang out at cubao expo too,” sey ng netizen.

Kasunod ng tweet na `yon ng babae, sinabi niya na bukod pala sa kanya ay marami na rin nabiktima ang aktor dahil sunod-sunod ang nag-message sa kanya sa Twitter matapos niyang isapubliko ang umano’y pangha-harass ni Ping sa kanya. Marami raw ang nagbahagi ng kuwento sa kanya.

“Tambay siya sa expo tapos when i told him i was only 16, he kept making kulit na ‘di raw ako mukhang under-aged ksjsjsjk target nya ata talaga bata lol… creep,” sabi ng isa pang babae.

Pero, ang pinakaumagaw ng atensyon ng lahat ay ang hindi inaasahang pagsang-ayon ng aktor na si Baron Geisler. Sinabi niya na ‘yon daw ang dahilan kung bakit niya inihiaan noon si Ping sa isang eksena.

“True. My ex was raped by him and his friend” sabi pa ni Geisler.

Matatandaang 2016 noong mangyari ang pang-iihi ni Geisler kay Ping at mayroon siyang pinatamaan na sinasabing “you raped many girls” sa Twitter ngunit hindi pinangalanan.

Dahil diyan, naikonekta o napagdugtong-dugtong ng mga netizen ang mga nangyayari noon at ngayon.

Samantala, wala pang kahit anong buwelta ang aktor na si Ping tungkol sa mga isyu na ipinaparatang sa kanya ngayon. (Athena Yap)