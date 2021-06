`Inigo Pascual’ nakasagasa

NAGTAMO ng hematoma at mga galos sa katawan ang isang lalaking nagbibiseklata nang masagasaan ng kapangalan ng anak ni Piolo Pascual na si Inigo Pascual at nadamay pa ang gate ng isang bahay at isang nakaparadang sasakyan sa Kawit, Cavite Lunes ng gabi.

Kinilala ang biktima na si John Mark Cabilan Sabanal, na nakaratay ngayon sa Binakayan Hospital dahil sa tinamong sugat sa katawan.

Nasira din ang gate ng bahay ni Carlos Garin Gilhang maging ang harapang bahagi ng kanyang nakaparadang sasakyan na Toyota Corona Sedan.

Kinilala naman ang driver ng isang Ford ranger Raptor na si Inigo Dominic Lazaro Pascual.

Sa ulat ni PCMSgt Roldan Requioma, ng Kawit Municipal Police Station, alas-10:30 kamakalawa ng gabi nang naganap ang insidente.

Patungo sa Cavite si Pascual habang binabagtas ang Tirona Highway, Brgy Balsahan-Bisita, Kawit, Cavite nang mabangga nito si Sabanal na noon ay nagbibisekleta.

Nalaglag at gumulong ang katawan palayo sa bisekleta ang biktima habang ang sasakyan ni Pascual ay umikot pakanan at bumangga sa gate ng bahay ni Gilhang at nadale rin ang nakaparadang sasakyan.

Hindi naman makumpirma kung ang artista nga na si Inigo Pascual ang nakabangga pero base sa facebook.com “Inigo Dominic Lazaro Pascual” ang buong pangalan ng singer/actor at anak ni Piolo Pascual na kaparehas sa police blotter. (Gene Adsuara)