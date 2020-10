Inigo hinarang ng Dos: Kokoy bagong ‘dyowa’ ni Maris sa TV5

Naku, Dondon (my dear editor), may correction please ang source ko tungkol sa new series ni Maris Racal sa TV5.

Hindi raw si Iñigo ‘yung kasama sa story conference, look-test at pictorial.

Si Kokoy de Santos daw ang kapareha ni Maris sa project na ‘yon.

“Hindi yata natuloy si Iñigo. Alam din namin si Iñigo ‘yon, pero noong nandoon na kami sa Cornerstone office, si Kokoy ang nandoon!” sey ng isang naka-witness doon.

Aba, bongga si Kokoy kung ganoon.

After nga mag-hit ang online BL (boys love) series nila ni Elijah Canlas na “Gameboys” ay may pagbibidahan naman siyang teleserye sa TV5, huh!

At least, hindi siya naka-“lock-in” lang sa “love team” with Elijah, kinuha siya para ipareha naman kay Maris.

Noong una kasi ay parang ang hirap ipareha si Kokoy sa iba dahil nga sobrang click sila ni Elijah sa “Gameboys”, huh!

Teka! Sino naman kaya ang ipapareha kay Elijah? Magkakaroon din ba siya ng TV series?

Matanong nga ang manager niyang si Direk Perci Intalan!

Anyway, nakatsikahan ko si Direk Perci Intalan na manager ni Kokoy.

Kinumpirma niya na si Kokoy na nga ang kapareha ni Maris sa project na ‘yon.

“Oo, si Kokoy na nga ang kapreha ni Maris. Iba na rin kasi ‘yung role,” sey ng manager ni Kokoy.

Sabi naman ng isang nakausap ko, hindi natuloy si Iñigo sa “Stay In Love” dahil hindi rin daw pinayagan ng ABS-CBN.

Malamang na may new show rin si Iñigo sa Kapamilya network lalo na at may free channel na sila, ang A2Z Channel 11 kung saan ay major blocktimer sila.

Assunta malabong madalaw ng ina

Kinulit-kulit ko the other night ang nanay ni Assunta de Rossi na si Nenita Schiavone.

Ngayong manganganak na si Assunta in two weeks time, hindi ba talaga siya uuwi ng Philippines para samahan ang kanyang panganay?

“Mahirap talaga. Gustung-gusto ko. First apo ko pa naman si Fiore (tawag nila sa baby girl na isisilang ni Assunta).

“Pero from Martano, bibiyahe pa kami sa ibang city para sa flight pa-Rome.

“Ang problema, palaging naka-cancel ang flight pa-Rome.

“Tapos ang flight naman sa Rome, may stopover din bago makarating ng Philippines.

“Pagdating naman sa atin, may quarantine rin, so, hindi rin naman ako makakatulong kay Sam (tawag nila kay Assunta),” sey ni Mommy Nenita.

First time nga raw ni Mommy Nenita na almost two years hindi makauwi ng Philippines para madalaw ang mga anak niyang sina Assunta at Alessandra de Rossi.

Anyway, buong pamilya raw nila sa Italy ay excited na sa pagdating ni Baby Fiore.

Actually, kami ni Annabelle Rama (Assunta’s manager) ay excited din sanang madalaw si Assunta kapag nakapanganak na, pero dahil sa COVID-19 pandemic ay imposible naman ‘yon sa ngayon.

Sana nga tuluyang mawala na ang virus na ito nang madalaw naman namin ang mag-asawang Jules at Assunta kapag nandiyan na si Baby Fiore, huh!