Inheritance o estate tax dapat munang bayaran

Dear Atty. Claire,

Good day po. May nabili ako na lupa, actually di ko pa nababayaran ng buo pero malapit ko na mapuno ng bayad at papagawan ng deed of sale.

Walang maipakita sa akin na titulo ang nagbenta pero pina­check ko sa registry of deeds at may titulo na nga po ung lupa at mother title pa na nakapangalan sa lolo ng nagbenta sa akin at di lang nairerelease o napaprocess dahil sa issue sa tax.

Ang hawak lang ng may ari na nagbenta ay judicial partition w/ waiver of rights at pirmado na ng lahat ng ibang mga heirs.

Gusto ko po sana mapatituluhan ung lupa sa panga­lan ko kaso ang sabi sa akin sa assessors office na kailangan bayad lahat ng tax pati yung tax ng ibang mga lupa..

Ang problema ay may katagalan ng di nababayaran ang mga tax, yung lupa na binibili ko ay maliit lang naman ang tax kaso yung sa ibang lupa ay malaki-laki at di ko naman kayang sagutin o kahit nung sa may ari na nagbebenta sa akin kaya hanggang ngaun kahit ung mga heirs ng namatay ay wala pang kanya kanyang titulo na hawak sa mga lupa nila.

Paano po kaya ang maganda gawin kapag ganun ang sitwasyon, may pupwede pa po ba akong magawa para mapatitulohan na sa pangalan ko ung lupa na binibili ko? Hingi lang po ako advice.

Salamat po.

Emmanuel

Mr. Emmanuel,

Bago mo mapatituluhan iyan sa pangalan mo ay dapat na mabayaran ng mga heirs o tagapamana ang inheritance o estate tax dahil hindi ito mase-settle kapag hindi pa bayad ang BIR ng mga tax para sa mailipat ng tuluyan sa iyo.

Pangalawa, kung sinasabi mo na mother title pa ito ay kakailanganin mo rin na malaman mo kung saan ba ang lupang binili mo dahil baka lumalabas na undivided portion lamang ang nabili mo at hindi pa nasabi kung anong particular na sukat at anong boundaries ng nabili mong lupa.

Pangatlo, dapat na magkaroon ng Tax Clearance mula sa Assessor’s Office na ang ibig sabihin ay dapat na walang utang na amilyar o real property tax ang nabanggit na ari arian. Binabayaran ito sa Local Assessor’s Office at hindi sa BIR.

Ang dapat mong gawin ay kausapin ang seller mo at sabihin na ang natitirang pera na nasa iyo pa ay gagamitin mo na pambayad sa lahat ng buwis na kailangang bayaran upang mailipat sa iyo ang lupa. Kapag hindi ito magagawa ay siguradong mahihirapan ka at mahihirapan din naman ang lahat na mailipat ito sa bawat heir kaya mad magandang pag usapan upang maisaayos ang lipatan nito.

***

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 410 7624 o 922 0245 o mag email sa attorneyclaire@gmail.com