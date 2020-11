Ingram, Pelicans OK sa 5-taon, P7B

Ibabanderang muli ni All-Star forward Brandon Ingram ang New Orleans Pelicans nang aprubahan ang isang five-year max contract deal na nagkakahalaga ng $158M (P7.6B), ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN.

Tweet niya, “New Orleans Pelicans All-Star F Brandon Ingram has agreed to a five-year, $158 million maximum contract extension, his agents Jeff Schwartz and Jordan Gertler of @excelsm_bball tell ESPN.”

Nagpakita ng gilas ang 23-year-old, 6-foot-7 baller sa liga nang mai-trade ito sa Pelicans kapalit ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers.

Nag-average siya ng 23.8 points, 6.1 rebounds at 4.2 assist per game ngunit kinapos ang Pelicans sa playoffs last season.

Kinilala naman si Ingram na Most Improved Player at naging All-Star rin sa unang pagkakataon sa taong ito. (Janiel Abby Toralba)