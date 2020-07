Inggit kina Andi, Gwen: KC gusto nang manirahan sa Palawan

Bukod kay Kris Aquino, napupulsuhan na rin ni KC Concepcion ang manirahan sa probinsya. Nag-post si KC ng dalawang larawan niya sa Instagram na nasa garden siya.

Ang una ay karga niya ang kanyang aso habang nakaupo sa bench. At ang pangalawa naman ay yakap-yakap nya ang puno.

Mas gumagaan daw ang mood ni KC sa sandaling ito ng kanyang pamamahinga.

“Good morning!!! Pag nasa Philippines ako parang gusto ko na yata sa probinsya? Parang gumaganda ang mood at katawan ng tao dito e. Walking a lot, working out with no mask (just fresh air), eating more veggies, saying morning prayer under 300 year old mango tree? Check Check Check,” sey ni KC.

Magagawa ni KC ang manirahan sa probinsya dahil meron syang malaking lupa na pinapangarap niyang tirhan sa Palawan kung saan meron ding beach house si Derek Ramsay.

Sina Andi Eigenmann at Gwen Zamora ang dalawang aktres na mas piniling manirahan sa probinsya. (Rey Pumaloy)