Ingatan ang mga matatanda – Alden Richards

Matapos ang kanyang unang Instagram live session para sa fans noong April 29, muling nagkaroon ng IG live ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards noong Linggo, May 3, kasama ang kanyang spiritual adviser na si Father Jeff. Sa kanilang kwentuhan, binahagi ni Alden kung paano niya sinisigurado ang kanyang kaligtasan tuwing lumalabas para mag-grocery. Ayon sa Kapuso star, palagi siyang nagsusuot ng face mask at gloves.

Dagdag na payo pa ni Alden sa lahat, “Ito rin advise ko sa lahat ng runners at lahat ng lumalabas, we should treat everyone as a carrier for safety. I-treat natin as lahat positive para ‘yung alert level natin laging mataas.”

Nagpaalala rin si Alden ng tamang paglilinis ng katawan para masigurong ligtas at maprotektahan ang kanyang sarili at kanyang pamilya sa virus.

“Kapag lumalabas ako, ‘yung damit na sinuot ko, sa garahe pa lang doon ko na siya huhubarin. Hindi ko ipapasok ‘yung sapatos sa loob ng bahay. Maghuhugas ako ng kamay, pagkapasok [ng bahay] maligo.”

Hinikayat din niya ang lahat ng maging considerate at maingat para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Aniya, “Mahirap i-risk especially kapag tinamaan ng COVID-19 ang ages 60 and above medyo sila ‘yung napupunta sa severe cases. So dapat ingatan natin sila, that’s how I care for my loved ones, dapat ganoon din ang lahat ng mga nagiging runners at lumalabas. Isipin niyo ‘yung mga taong puwedeng mahirapan kapag nagkasakit kayo. So take care of yourself first.” (Dondon Sermino)