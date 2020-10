May Facebook poll na natiyempuhan ako. Ang tanong, ano daw ang masasabi ng bisita na Amerikano at Pilipino pagkatapos dumalo ng isang party, halimbawa na ay kasal o birthday.

Ang sabi ng Amerikano, “thank you for inviting me”. Ang sagot naman ng Pilipino ay blanko. Ang mga netizen ang sumagot sa blanko. Sabi ng isa, “malapit nang mapanis ang pansit”. Tugon naman ng isa pa, “matabang ang juice”.

Palaisipan sa akin kung bakit halip na isalin sa wikang Filipino ang sagot ng Amerikano na “maraming salamat sa pag-iimbita sa akin” ay tila pagpuna sa handa ng host o celebrant ang namutawi sa bibig ng mga netizen.

Kamakailan din ay nagpost ang kapatid ng isang international beauty queen na naglabas ng kanyang sama ng loob sa kanyang ate gayundin sa kanyang ina. Nagpista ang mga basher at pinutakti ang rant na ‘yon.

Kinabukasan, nagpost muli ang kapatid na ‘wag na daw ibash ang kanyang ate at itigil na ang pagkokomento ng ‘di maganda sa beauty queen. Ito ang ikinainis ng mga netizen dahil ang impormasyon ay nanggaling mismo sa nagpost na naglaba ng maruming damit sa publiko at biglang bawi sa kanyang mga sinabi. Isa pa raw na masama sa ginawa ng nagpost ay ang idamay ang kanyang ina sa away nilang magkapatid.

At sa palagay ko ay wala nang tatalo sa statement ng isang mataas na opisyal na nangangalaga sa kalikasan. “Bayaran” daw ang mga scientist at researcher ng isang state university na pumuna sa solusyon ng ahensya para muling buhayin ang isa sa pinakatanyag na tourist attraction sa Kalakhang Maynila.

Nadala daw s’ya sa bugso ng kanyang damdamin kaya nabitawan ang salitang ‘yon na masakit sa tenga.

Ayon sa Huff Post: “Words are singularly the most powerful force available to humanity. We can choose to use this force constructively with words of encouragement, or destructively using words of despair. Words have energy and power with the ability to help, to heal, to hinder, to hurt, to harm, to humiliate and to humble.”

May kapangyarihan ang salita lalo na’t isinasapubliko ito.

Mas madalas na ginagamit natin ang salita para makasakit kaysa makagaan ng loob.

Mas mahirap sa atin ang pumuri kaysa sa pumuna.

Kabilang din daw ang mga Pilipino sa mga pinakahirap na mapahanga na audience sa mga pagtatanghal katulad ng mga concert.

Isa sa pitong mindsets para sa kasalukuyang panahon na ipinapayo ngayon ay ang positivity and energy relationships.

Responsibilidad umano ng tao ang anomang uri ng enerhiya, mabuti o masama, na kanyang dinadala o hinihinga sa mundo.

Ang paniniwala ng mga dalubhasa, “positive emotions increase energy” at “negative emotions deplete energy”.

Malaki ang epekto ng isang salita lalo na kung ito ay mapanakit.

Kaya payo nila ay mag-isip muna bago magsalita.

Bumilang daw ng 10 beses bago pa magpakawala ng salita.

Ang pamantayan daw ay: Ang iyong sasabihin ba ay 1. Totoo 2. Makatutulong. 3. Nagbibigay ng inspirasyon 4. Kinakailangan 5. Mabuti?

Sabi pa ng counsellors: “Thinking before you speak is a really good habit to develop, to avoid causing trouble in your life, whether in your relationships, career or elsewhere. … And if it’s unavoidable to say something negative, thinking before we speak helps us be more tactful and understand how to offset negativity with something positive.”

Ang isa pang mindset ay “we are all interconnected”.

Mula pa nang ibagsak ang Berlin Wall sa Germany na hudyat ng pagtatapos ng Cold War ay muli nang nagtagpo ang kanluran at silangan sa bansang ‘yon.

Simbolo rin ito na basag na ang pader na naghihiwalay sa mga lahi sa buong planeta.

Totoo ito ‘di lang dahil sa globalisasyon ay halos lumiit at naging “flat” na ang dating bilog na mundo.

Ang nagaganap sa Pilipinas ay nalalaman agad-agad lalo pa’t 12 milyong Pilipino ang naninirahan saan man sulok ng mundo.

Dahil sa kapangyarihan ng social media, anoman ang sabihin ng isang tao ngayon ay #real-time na naibabahagi kahit pa sa mga liblib na dako.

Halos lahat ng balita at impormasyon ay nasa kamay na natin dahil sa Internet.

Tila kulang na nga sigla ang buhay kung walang wifi at ‘di smartphone ang bitbit natin sa araw-araw.

Ang ibig sabihin nito ay para tayong tubig mula sa dagat na iisa lang ang pinagmulan.

Parte tayo ng isang malaking mundo at lahat ay magkakaugnay.

Magandang #lifegoals ang pagkakaroon ng sariling “censor” ang ating bibig upang mapatunayan natin na “happiness is a choice” dahil mas masarap ang pakiramdam at mas magaan ang buhay kung wala tayong masasaktan o makaaalitan dahil sa ating pagiging pabigla-bigla.

Gamitin natin ang pagkakataon ng pagsasalita sa nararapat lalo na’t para sa ikabubuti ng ating sarili at ng ating kapwa.

Ingat!