Inflation rate papalo pa sa 6% – Zarate

HINDI malayong tumaas pa ang 5.2% inflation rate na inanunsiyo ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Ito’y ayon kay Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate na bunsod ng patuloy na implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law.

Ibinabala ni Zarate na posibleng umakyat sa 6% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo bago matapos ang kasaluku­yang taon.

“The price shocks then would be more shocking. Sa ngayon lahat ay nagmahalan na halos lahat ng batayang bilihin at mga karaniwang mamamayan ang mas higit na nahihirapan,” pahayag ng militanteng solon.

Ang presyo aniya ng asukal, tinapay at bigas ay tumaas na noong nakaraang linggo at pati ang pamasahe sa pampasaherong jeepney ay may dagdag-singil din.

Nasaksihan naman aniya ng lahat ang epek­to P2.50 dagdag sa oil excise tax kaya naman mas matindi ang magiging implikasyon kapag ipinatupad na ang P4.00 at P6.00 na excise tax.

“Baka wala na halos mabili ang mga consumer sa taas ng presyo ng bilihin,” giit ni Zarate.