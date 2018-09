Inflation rate mahimo pang mosaka karong Septembre – BSP

Gipaabot sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nga mosaka pa ang inflation rate karong bulana.

Apan pagpatin-aw usab sa BSP, sa oras nga moabot sa labing taas nga level ang inflation ug moubos kini sa sunod nga bulan.

“Sa aming pagtataya, itong September ang pinaka-peak tapos we will start to see lower inflation down the road,” matud ni BSP Deputy Governor Diwa Guinigundo sa usa ka news forum sa dakbayan sa Quezon.

“Inaasahan po natin na ang inflation ay mag peak na nitong third quarter… so kung nag 6.4 percent noong Agosto, dalawa lang ang pwede mangyari nag-peak na noong Agosto o magpi-peak pa ng Setyembre,” dugang niya.