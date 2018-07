Inflation, moubos sa 2019 – BSP

Gihupay sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang kabalaka sa padayon nga pagsaka sa inflation rate sa nasud.

Sa budget briefing sa Kamara, giangkon ni BSP Gov. Nestor Espenilla nga mosaka pa ang inflation rate hangtud sa mga katapusang bulan sa 2018. Apa moubos kini sa pag-abot sa 2019.

Matud ni Espenilla nga mobalik sa forecast nga 2% hangtud sa 4% ang inflation rate tungod usab kini sa pipila ka adjustments nga maoy hinungdan sa pagsaka sa inflation.

Gitumbok sa opisyal nga ang taas nga presyo sa lana sa world market, taas nga excise taxes, ug weather related factors nga hinungdan sa taas nga inflation karon.

Gipaniguro usab sa BSP ang price stability ug pagpalapad sa affordable nga financial services aron makatabang sa mga Filipino sa epekto sa taas nga inflation rate.

“We stand firm in our intent to take decisive and measure policy actions to ensure that the BSP’s price stability objective is met,” matud ni Espenilla.