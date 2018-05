Sa nakalipas na pa­nahon, nakita po natin ang mabilis na pag-usbong ng mga bagong industriya na nagbunsod ng mga bagong uri ng trabaho.

Binansagan pong Industry 1.0 ang industria­l revolution na sumiklab taong 1800s. Binig­yang-daan naman ng pagkakatuklas ng elektrisidad ang Industry 2.0 kung saan naging posib­le ang mga assembly line at mass production.

Ang ikatlong era, ang Industry 3.0, ay nagsimula sa imbensyon ng computer. Ngayon, nasa Industry 4.0 na po tayo kung saan mas umiigting ang automation o ‘smart factory’ dahil sa paggamit ng internet of things (IOT) at artificial intelligence (AI) partikular sa manufacturing industry.

Malaki po ang epekto nito sa paglikha ng trabaho dahil sa impluwensiya nito sa antas ng kakayahang dapat taglayin ng ­ating mga manggagawa. Ito po ang dahilan kung bakit nais nating maging ganap na batas ang Se­nate Bill 1431 o ang Tulong-Trabaho Bill. Layu­nin po ng ating panukala na magtakda ng Philippine Labor Force Competi­tiveness Program para tiyaking makakasabay ang mga Pinoy sa Industry 4.0.

Pagtutugmain po natin ang kakayahan ng mga worker sa mga bagong trabaho na hinahanap ng mga employer. Bagama’t hindi po natin mapipigilan ang patuloy na paglago ng teknolohiya, maaari naman nating mapanatili ang kasiguruhan sa trabaho ng ating kababayan.

Sa pag-aaral po kasi ng International Labor Organization, magiging­ automated sa susunod na dalawang dekada ang 25% ng mga trabaho sa buong Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Sa tingin po natin, maaapektuhan nito ang mga low-skilled job dahil pinangangambahang mapapalitan ito ng mga robot o AI.

Ang solusyon po natin dito: bigyang-diin ang STEM o mga pagsasanay na may kinalaman sa science, technology, engineering at mathematics at higher technology qualifications sa larangan naman ng Technical & Vocational Education and Training o TVET. Kung magkatugma po ang skills at trabaho, hindi mahihirapang makakuha ng hanapbuhay ang ating kababayan.

Kaugnay po nito, bubusisiin natin ang bud­get ng DepEd, CHED, TESDA at DOST para tiyaking may sapat na bilang ng mga mag-aaral na nasa programang STEM at TVET. Ipapanawagan din nating mag-convene ang Curriculum Consulta­tive Committee sa ilalim ng K-12 Law nang lalong matiyak na tugon sa Industry 4.0 ang bago na­ting kurikulum.

Bukod sa STEM at TVET, dapat din pong palalimin ang leadership, communication, creativi­ty, innovation at higher-order thinking skills ng mga estudyante. Ipinagdidiinan po kasi ng mga bagong pag-aaral na kailangan ang soft skill para madaling makakuha ng trabaho ngayon.

Hinihikayat din natin ang TESDA na bumuo pa ng mga higher technology qualification para makapag-focus tayo sa mga trabahong akma sa mga intelligent o smart factory.

Sa patuloy na pagtindi ng Industry 4.0, iaa­ngat po natin ang mga skill ng mga Filipino at ihahanda sila sa mga bagong trabahong magbibigay sa kanila ng pag-asenso.

Job Fair Schedule

LGU Meycauayan Job Fair

Meycauayan Convention Center

Meycauayan, Bulacan

May 28

BSU Job Fair

Bulacan State University Valencia Hall

Capitol View Park, Brgy. Guinhawa Malolos, Bulacan

May 29

Central Mindanao University Job Fair

Farmer’s Training Center, CMU University Town Musuan, Maramag, Bukidnon

May 29

PESO Tanay Job Fair

Activity Center of Tanay Municipal Hall

Tanay, Rizal

May 30

PESO-LGU Valencia City

City Covered Court, Valencia City Hall

Valencia City, Bukidnon

May 30

ASCOT Job Fair

Ascot Gym, Baler, Aurora

May 31

Provincial Government of Ilocos Sur Job Fair

Capitol Building, Vigan City, Ilocos Sur

June 1

PESO-Iloilo Province

Iloilo Provincial Capitol Lobby & Casa Real De Iloilo

(senatorjoelvillanueva@yahoo.com) (Joel Villanueva)