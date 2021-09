Industriya ng awto lugmok sa lockdown

Bumagsak ang kita ng auto industry ng nagdaang buwan ng Agosto dahil sa ipinatupad na mahigpit na community quarantine restrictions.

Ayon sa pamunuan ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, Inc. (CAMPI) at Truck Manufacturers Association (TMA) na bumaba ng 11.5 percent year-on-year at 26.3 percent month-on-month ang kanilang kita dahil sa pandemya.

Nasa 15,847 units lamang ang naibenta kumpara sa 17,906 units sold noong August 2020 at 21,498 units sold noong July 2020 na kung saan malaki ang ibinagsak ng kanilang kita.

Ayon kay CAMPI president Rommel Gutierrez, target ng auto industry na maka-20.9 percent growth ngayong taon na aabot sa 295,400 units na ikukumpara sa benta noong 2020 subalit hindi na ito nakayanan.

“The message of this bleak performance is worth noting: stricter lockdown strategy in response to curbing the Covid-19 pandemic affects the auto industry’s recovery this year,” ayon sa statement ni Gutierrez.

Samantala, ang year-to-date sales ng local vehicle assemblers na nasa 37.8 percent na tumaas ng 170,112 units ngayong taon mula sa 123,489 units sold noong January hanggang August ng nagdaang taon.

Tumaas naman ang 53.1 percent hanggang sa 54,402 units ang benta sa passenger cars mula sa 35,523 units noong 2020 habang ang commercial vehicle sales ay tumaas sin ng 31.5% o nasa 115,710 units sa loob ng siyam na buwan mula sa 87,966 units ng 2020. (Vick Aquino)