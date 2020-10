Indonesian suicide bomber, 2 pa arestado sa Sulu

Laglag sa kamay ng mga awtoridad ang isang babaeng Indonesian suicide bomber sa Jolo, Sulu, ayon sa Philippine Military.

Kinilala ang suspek na si Rezky Fantasya Rullie, alyas ‘Cici’ na nadakip sa Brgy. San Raymundo. Ayon sa Joint Task Force Sulu ng Philippine Army Western Mindanao Command, natimbog si Rullie sa bisa ng search warrant ng Regional Trial Court sa Jolo, alas-1:50 kahapon ng madaling-araw.

Naaresto din ang dalawang iba pa na babae na sina Inda Nurhaina, asawa ni Abu Sayyaf sub-leader Ben Tatoo at Fatima Sandra Jimlani, asawa ni Abu Sayyaf member Jahid Jam.

Narekober sa mga suspek ang suicide vest na puno ng mga pipe bomb at ibang improvised explosive device (IED) component.

Kasalukuyang nakadetine ang mga suspek sa Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng Sulu Police Provincial Office.

Sinabi ni JTF Sulu commander Brigadier General William Gonzales na si Rullie ay nangunguna sa listahan ng mga foreign terrorist suicide bomber na hinahabol ng pamahalaan.

“We have been pursuing foreign terrorist suicide bombers in Sulu after the twin bombing of Jolo town last August 24, 2020. Rullie was first on our list since we have received intelligence reports that she is going to conduct suicide bombing after the death of his husband, Andi Baso, an Indonesian foreign terrorist who was reportedly neutralized during an encounter last August 29, 2020 with two (2) Scout Ranger Battalions under 1102nd Brigade in Patikul, Sulu,” sinabi ni Gonzales.

Paniwala din nila na si Rullie ay anak ng mag-asawa na Indonesian na suspek sa dalawang suicide bombing sa Jolo Cathedral noong Enero 2019. (Kiko Cueto)