Indonesian nakipaghiwalay na sa pinakasalang rice cooker

Matapos ang apat na araw, nakipaghiwalay na ang lalaking Indonesian sa pinakasalan niyang rice cooker.

Matatandaang lumikha ng ingay sa social media si Khoirul Anam matapos niyang i-upload ang larawan ng pagpapakasal niya sa kulay puti niyang rice cooker.

Nagbihis pangkasal pa ang lalaki at hinalikan ang walang buhay na lutuan.

Ngunit apat na araw lamang matapos ang pag-iisang dibdib, nakipaghiwalay na si Anam.

“My decision is round.. heavy indeed.. but this is the way I take.. no perfect partner..” pahayag ni Anam sa kayang post.

At gaya ng nauna niyang post na tungkol sa kasal, hati ang reaksyon ng mga tao kung saan marami ang inakalang seryoso ito habang ang iba naman ay batid na pawang for entertainment lang ang pakulo ng Indonesian.

Dahil dito’y marami na ang nag-aabang sa susunod niyang trip. (MJD)