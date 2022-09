Indonesia ginimbal ng mas malakas na pagyanig

Isang 7.7 magnitude na lindol ang tumama sa silangan ng Papua New Guinea kahapon kasunod ng naranasang malakas na pagyanig noong Sabado ng umaga.

Sa ulat, tumama ang lindol sa lalim na 61 kilometro o 38 milya may 67 kilometro mula sa bayan ng Kainantu. Nauna rito’y nakaranas ng 6.2 magnitude na lindol ang nasabing rehiyon noong Sabado ng umaga.

Kaugnay nito, nagbabala ang US Geological Service (USGS) na posibleng magkaroon ng tsunami sa loob ng 1,000 kilometro mula sa sentro ng lindol.

Samantala, nilinaw naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na walang mapanganib na tsunami ang inaasahang tatama sa Pilipinas.

“Hazardous tsunami waves are possible for coasts located within 1000 km of the earthquake epicenter along the coast of Papua New Guinea and Indonesia. This is for information purposes only and there is no tsunami threat to the Philippines from this earthquake,” pahayag pa ng Phivolcs.