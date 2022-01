Indigenous sinalba sa mga terorista

PINALAYA ng Philippine Army (PA) sa Eastern Mindanao ang mga Indigenous People sa kuko ng mga teroristang-komunista sa pagkakadurog ng Sub-Regional Committee 5 (SRC5) ng Communists Party of the Philippines, New People’s Army, National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) at prinisenta pa kahapon ang mga matataas nitong opisyal na nagsisuko upang magbalik-loob sa pamahalaan.

Sa lingguhang ‘virtual’ na balitaan ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict (NTF-ELCAC) pinangalan ni Lt. Gen. Greg Almerol, Commander, ng Eastern Mindanao Command, ang mga nagsisukong rebelde na sina Ida Marie Montero alias Mandy, Secretary at Finance Officer ng NPA SRC5 ng CPP-NPA-NDF Southern Mindanao Regional Committee (SMRC); Renato Lubguban alias Jose, Deputy Secretary; Lutenant Apoga alias Macky, Commanding Officer, Sub-Regional Guerilla Unit (SRGU), SRC5; Lito Taluwa alias Lito, Acting CO, SRGU, SRC5 at Enrico Caramat alias Marco, Political Instructor, isang student leader sa Manila na matagal ng hinahanap ng kanyang mga magulang.

Sinabi ni Almerol na ang buong liderato ng SRC5, SMRC at SRGU nito ay nagsisuko sa 1003rd Infantry Brigade na pinamumunuan ni Colonel Consolito P. Yecla noong January 10, 13 at 16, 2022, sa Sitio Minalong, Brgy Kahusayan, Kitaotao, Bukidnon at Sitio Sambulungan, Brgy Palma Gil, Talaingod, Davao del Norte.

Dagdag pa ni Almerol ang pagkakabuwag ng buong SMRC ay nalalapit na rin dahil dalawang guerilla fronts (GF), na GF2 at GF3 na lamang ang natitira sa kanilang hanay na nagtatago sa malaking ancestral domain ng mga IP sa Davao del Norte hanggang sa Bukidnon at buong Davao Region.