Indian, UK, South African variant sa PH sumirit pa

Inihayag ng Department of Health (DOH), University of the Philippines-Philippine Genome Center (UP-PGC) at University of the Philippines-National Institutes of Health (UP-NIH) na nadagdagan pa ng 246 kaso ng COVID-19 na dinapuan ng iba’t ibang variants of concern (VOC).

Sa pinakahuling whole-genome sequencing report ng DOH, UP-PGC at UP-NIH nabatid na nakapagtala pa ng isang karagdagang B.1.617.2 variant case o Indian variant; 104 ng B.1.1.7 variant o UK variant; 137 ng B.1.351 variant o South Africa variant, at apat na P.3 variant cases o Philippine variant. Nabatid na sa kasalukuyan ay may 13 kaso na ng Indian variant cases ng COVID-19 ang na-detect sa Pilipinas.

Nalaman na ang pasyente ay isang recovered returning overseas Filipino (ROF) na galing sa United Arab Emirates (UAE) at may address sa Cordillera Administrative Region-CAR.

Ayon sa DOH, nakakumpleto umano ito ng 10 day isolation matapos na dumating sa bansa at na-discharged matapos na mabigyan ng sertipikasyon sa kanyang paggaling.

Kaugnay nito, nasa 1,071 ang UK variants cases sa bansa matapos na makapagtala pa ng karagdagang 104 kaso.

Kabilang dito ang isang ROF, 89 na local cases, at 14 na biniberipika kung local o ROF cases.

Ayon sa case line list, limang kaso dito ang aktibo pa, tatlo ang namatay habang 96 naman ang nakarekober na. (Juliet de Loza-Cudia)