Indian PM namudmod ng 150 prosthetic limbs

Hindi nagpahuli si ­Indian Prime Minister Narendra Damodardas Modi sa pagiging “gene­rous” at sanda­ling “umeskapo” sa isinasagawang aktibidad kahapon ng 31st ­Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) Summit sa bansa, para pangunahan ang pamamahagi at pagsusukat ng libreng 150 prosthetic limbs.

Kabilang sa nabiya­yaan ang dalawang sundalo na sina Cpl. Roque Ganalon at SSG Edgar Centres na lumaban sa Marawi City at iba pang kapus-palad na kaila­ngan ng artificial na paa at braso.

Dumating ang convoy ni PM Modi dakong ala-1:30 ng hapon sa Museum of Ideas sa compound ng Philippine General Hospital (PGH), sa Padre Faura Street, Ermita, Manila para personal na pangunahan ang aktibidad.

Si PM Modi ay sinamahan ni Mahaveer Philippines Foundation, Inc. head Dr. Veerendra Mehta at mga opisyal ng PDP-Laban sa Maynila na sina Third District Councilor Bernardito Ang at dating fifth district Councilor Felix Espiritu sa pagbibigay ng libreng prosthetic limbs sa mga recipients, sa pangunguna ng dalawang sundalo, na ang isa ay naputulan ng kamay at ang isa ay naputulan ng hita, matapos na buong tapang na makipaglaban sa mga terorista upang makamit muli ang kalayaan sa Marawi City.

Marami na umanong sinuportahang kahalintulad na charitable activities ang Prime Minister, at hinikayat pa ang mga taong nangangailangan rin ng libreng tulong na bisitahin ang naturang foundation o ‘di kaya’y lumapit kina Konsehal Ang at Konsehal Espiritu.

Sinabi naman ni Ang na ang naturang foundation ay matagal nang namamahagi ng mga libreng prosthetic limbs sa mga Pinoy amputees, na kabilang sa mga indigents o yaong walang kakayahang pinansiyal, sa loob ng nakalipas na 28-taon at umabot na sa mahigit 10,000 ang nakinabang sa kanilang programa.

Nagkakahalaga ng P132,000 ang isang prosthetic limb habang ang below the knee prosthetic ay nasa P30,000 naman.

Kaugnay nito, sinabi ni Dr. Mehta, ang pag­lalagay ng prosthetics ay hindi lamang upang maibalik ang normal na function ng nawawalang bahagi ng katawan ng isang tao, kundi para maibalik din ang mobi­lity at dignidad ng isang indibidwal na naputulan ng bahagi ng katawan.