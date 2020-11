Inday Sara tinabla si Galvez: Bawal home quarantine dito

Walang polisiya ang Davao City government na pumapayag sa home quarantine para sa mga pasyenteng nahawa sa COVID-19.

Ginawa ni Mayor Sara Duterte ang pahayag matapos sabihin ni National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez na, “If we allow home quarantine, community transmission will follow. If we have community transmission we will have difficulties in stopping COVID.”

Nasa Davao City si Galvez last week para pag-usapan ang lagay ng COVID-19 sa lungsod. Nasa parehong pulong si Duterte pero hindi siya umimik dahil inakala umano niya na magre-react sa pahayag ni Galvez ang mga lokal na opisyales ng Department of Health.

Magbibigay umano ito ng maling impresyon na sa Davao City, hindi nilalagay sa isolation facility ang mga coronavirus patient.

“Positive patients are being transported to different facilities while their houses are put under lockdown,” punto ng alkalde.

“Home quarantine had never been a policy of Davao City and the entire city knows about that,” dagdag niya.

Sinabi naman niyang may mga pagkakataon na hindi agad nalilipat ang mga pasyente sa isolation facility dahil sa mga limitasyon at kahirapan sa koordinasyon. (SDC)