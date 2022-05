Inday Sara sinita ang pink lipstick ni Ynez

Sapul si Ynez Veneracion sa panggu-goodtime ni Vice-President elect Sara Duterte nang magsama sila sa okasyon.

Mapapanood sa Instagram ni Ynez na pinansin ni Inday Sara ang kulay ng lipstick ng aktres. Pinakita rin ni Inday Sara ang nail polish ni Ynez na kulay pink din.

Tili nang tili si Ynez sa naramdamang pagkailang, na halos magpalubog sa kanya sa hiya.

Alam naman ng lahat na ang kulay pink ang naging katunggali sa halalan ng grupo ni Inday, at si Ynez ang isa sa mga celebrity na nangampanya sa mga rally ng UniTeam.

Sunog na sunog si Ynez sa panggu-good time ni Inday Sara.

Pero siyempre, joke lang ito ng susunod na Vice President ng bansa, kaya nagtawanan na lang silang dalawa ni Ynez at nag-photo op.

Gigi inagaw kanta ni Angeline

Tiniyak ng tinaguriang ‘Mr. Music’ ng local entertainment industry na si Jonathan Manalo, na hindi magsasabong sina Angeline Quinto, Gigi de Lana, matapos nitong ipakanta sa huli ang “Patuloy Ang Pangarap” na pinasikat ng una.

Kasama si Gigi sa ilang mga singer ng Star Music na featured sa lalabas na double album na ginawa ni Jonathan kaugnay sa selebrasyon ng kanyang 20th anniversary sa music industry.

Muling pinakanta ni Jonathan ang composition niyang ‘yon kay Gigi na naging signature song ni Angeline sa pagsikat nito sa showbiz.

Paliwanag ni Jonathan, kung bakit pinagamit niya uli ang kanta, ay dahil isa ang ‘Patuloy ang Pangarap’ sa top selling composition niya sa 20- years career niya.

At bagay raw kay Gigi ang awitin dahil sa pinagdaanan nito bago naabot ang estado nito bilang singer.

Kuwento pa ni Jonathan, sinabi niya kay Angeline na gusto niyang i-record muli ang kanta at si Gigi ang napili nya.

Natuwa at na-excite naman daw si Angeline nang malaman, dahil pareho silang kontesera ni Gigi noong nagsisimula pa lang silang dalawa.

Patuloy pa ni Jonathan, umiyak si Gigi bago at pagkatapos mai-record ang kanta. Nagpasalamat ito sa kanya sa opportunity lalo at paborito niya ang awitin. Parang istorya raw ito ng buhay ng dalaga.

Marami pang kuwento ni Jonathan na nakakaloka. Hindi kakasya sa isang panulat lang.

Anyway, bukod sa album, may napipintong concert si Jonathan sa October ngayong taon para sa kanyang anniversary. Bukod sa pagiging creative director ng Star Music, isa rin siya sa may-ari ng ‘Academy of Rock’ music school.

Ginawaran nga pala ng award si Jonathan ng NCCA bilang Ten Outstanding Music Artists in the last Decade.

‘Natalo na, namatayan pa’: Sharon umaray sa magkasunod na dagok

Umaaray na naman si Sharon Cuneta sa magkakasunod na dagok na dumating sa buhay niya.

Matapos matalo ang asawang si Kiko Pangilinan sa pagka-bise presidente ng Pilipinas, hayun nga at namatay naman ang kaibigan niyang si Fanny Serrano.

Sunud-sunod ang post ni Sharon ng larawan ni Tita Fanny.

“Too much heartbreaks, in only a matter of days…” sabi ni Sharon.

Maiintindihan ang pag-aray ni Sharon lalo at ibinuhos niya ang buo niyang pagkatao sa kampanya ng asawa, pero nalaglag nga.

At si Fanny nga ay ina-inahan ng megastar, kaya labis-labis ang lungkot niya.