Inday Sara sinaksihan pagsunog sa P14B droga

TINATAYANG ₱14,292,230,591.82 halaga ng dangerous drugs, ang pinakamalaking kabuuan ng mga nakumpisakang droga, ang sinunog sa Integrated Waste Management Inc (IWMI) kung saan panauhing pandangal si Vice President Elect Sara Duterte- Carpio sa Barangay Aguado, Trece Martires City, Cavite Huwebes ng umaga.

Kabilang sa mga sinunog ang 2,076.523 kilograms na Methamphetamine Hydrochloride o mas kilala sa shabu, 426.479 kilograms ng Marijuana, at 18.357 kilograms na MDMA o mas kilala sa Ecstasy.

Ang pagsusunog sa mga dangerous drugs ay alinsunod sa guidelines na nakapaloob sa Republic Act 9165, o ang The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, at Dangerous Drugs Board Regulation No. 1, Series of 2002.

Sinira ang mga drug evidence sa pamamagitan ng thermal decomposition o thermolysis kung saan sisirain nito ang chemical compound sa pamamagitan ng pagsunog na may init na 1,000 degrees centigrade.

“I am confident that this activity symbolizes the fulfillment of duty and transparency, as well as serve as another stepping stone that will place this Agency to greater heights in the succeeding years,” ayon sa opisyal na statement ni Duterte-Carpio.

Pinuri naman ni PDEA Director General Wilkins M. Villanueva ang mga sangay ng Regional Trial Courts (RTCs) sa mabilis na disposisyon sa mga kaso ng droga at ang pagsunog sa mga illegal drugs.

Saksi sa isinagawang pagsusunog ang ilang opisyal ng PDEA, local officials ng Barangay Aguado, Trece Martires City, mga representatives mula sa PNP at iba pang law enforcement agencies, Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, non-government organizations at ilang mamamahayag. (Gene Adsuara)