Inday Sara sa 2034 pa tatakbong presidente

Handa si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na tumakbo sa pagka-pangulo sa susunod na taon kung susuportahan ng oposisyon ang kanyang kandidatura.

Ayonsa presidential daughter, hindi siya magdadalawang-isip na kumandidato sa 2022 presidential election kung tutulungan siya ng oposisyon na manalo.

“Ang isang Pangulo ay may anim na taon lang para tumulong, ‘di ko magagawa nang maayos ang trabaho kung hindi tayo magkakaisa,” ayon pa rito.

Iginiit pa ng anak ng Pangulo na dapat magkaisa at isantabi ng lahat ang anumang hangaring politikal kung tunay ang hangarin nila na maisulong ang ekonomiya ng bansa para maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino.

“If we want to lift our fellowmen out of poverty, we need all hands on deck working hard and not spend the next 6 years wringing each other’s necks,” dagdag nito.

Pinasalamatan din ni Duterte-Carpio ang mga nanguna at lumahok sa “Run, Sara, Run” noong Sabado na nangangako ng suporta at humihikayat sa kanya para kumandidato at pumalit sa posisyon ng kanyang ama.

“I understand where they are coming from, I too am anxious where we are going as a nation. I am always grateful that I have their trust and confidence,” dagdag nito.

Gayunman, nakiusap siya sa mga ito na bigyan pa siya ng pagkakataon at pumayag ang mga ito na sa 2034 na lang siya kumandidato sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Samantala, agaw-pansin ang isang grupo na namamahagi ng mga kalendaryo ng presidential daughter sa Banawe St., sa Quezon City noong Sabado bilang paraan ng kanilang paghikayat dito na lumahok sa presidential election sa Mayo ng susunod na taon. (Mia Billones)