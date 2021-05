Inday Sara palaban sa mga gabinete

Bilib si Albay Rep. Joey Salceda sa presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte, isa sa mga posibleng kandidato sa 2022 presidential elections.

“One character-defi­ning trait of Mayor Sara’s is that she never punches down. Her enemies have always been nominally of higher rank than her. When someone earns her ire, it is usually out of some excess. And, she always finds a way to triump­h” sabi ni Salceda.

Bihira rin umano magsalita si Duterte pero ‘pag mali ang ginawa mo, wala siyang pakia­lam kahit na mataas ang iyong posisyon.

Hindi rin umano takot ang alkalde na bumatikos kahit pa sa miyembro ng gabinete ng kanyang tatay.

Makikita umano rito ang karakter ni Duterte na gawin kung ano ang tamang gawin sa isang pagkakataon.

“When told about the sizable funds directe­d by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict to Davao City, Mayor Sara firmly chided the NTF, saying they should have asked her about her local government’s absorptive capacity,” wika pa ng solon.

Maganda umano ang nailatag na polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte kaya hindi mahihirapan ang alkalde na patakbuhin ang bansa kung ito ang hahalili sa kanyang ama. (Billy Begas/Eralyn Prado)