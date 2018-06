Inday Sara kay Digong: Salamat naging tatay kita

BINATI ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio si Pangulong Rod­rigo Duterte kaugnay ng pagdiriwang ngayong Linggo ng Father’s Day sa pamamagitan ng maiksi pero makahulugang mensahe para sa kanyang ama.

Kumalat agad sa social media ang mensahe ng alkalde kung saan nagpapasalamat ito na naging ama niya ang Pangulo.

Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Mayor Sara ang kanyang ama sa pagiging mahigpit nito sa kanya at pagmumulat kung ano ang dapat na tahaking landas.

Bagama’t mahigpit anya ang Pangulo sa kanya ay malaking bagay ang mga natutunan ni Mayor Sara sa buhay.

“Dear Digong, You were hard on me about education and work. You impressed upon me that I am not a person if I am not a lawyer or a doctor and if I do not work for our country. And I am grateful for the rigidity. I would not be where I am now if I did not have you as a father and my Mama,” bahagi ng mensahe ni Mayor Sara sa Pangulo.

Binanggit pa nito na pareho sila ng ‘sense of humor’ ng kanyang ama ganu’n din ang pagiging masigasig nito.

“I have your twisted sense of humor and the drive to achieve and these are some of my useful tools as I navigate life. Thank you. Happy Father’s Day,” ayon pa kay Mayor Sara.

Nasa Davao si Pa­ngulong Duterte pero walang impormasyon ang Malacañang kung may magiging aktibidad ito ngayong Father’s Day.