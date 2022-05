Inday Sara: Hatol ng bayan tanggapin basta walang dayaan

Umapela si UniTeam vice presidential candidate Sara Duterte sa sambayanang Pilipino na tanggapin ang magiging resulta ng halalan basta tama ang naging pagbilang sa mga boto.

“Tayong lahat kung sino man ang manalo, dapat tanggapin natin ‘yon basta paniguraduhin lang natin na tama ang pagbilang ng mga boto,” sabi ni Duterte sa ambush interview matapos itong bumoto sa Daniel Aguinaldo National High School sa Davao City.

Nanawagan din si Duterte sa Commission on Elections (Comelec) na siguruhin na makaboboto ang mga botante.

“I hope that Comelec will take charge of the situation and seek out the help of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines in ensuring that the voters will not be disenfranchised,” sabi ni Duterte nang tanungin kaugnay ng kaguluhan sa halalan.

Nang tanungin kung anong posisyon sa gabinete ang nais na gampanan ni Duterte, sinabi nito na wala pang pinag-uusapan tungkol sa posisyon at nakatuon ang kanyang atensyon sa pagtiyak na mabibilang ng tama ang mga boto. (Billy Begas)