Inday Sara atras na sa pagka-pangulo

Hindi tatakbo sa pagka-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa 2022 national election.

Ito ang hinayag ng alkalde matapos tanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon sa kanya ng PDP-Laban para tumakbong bise presidente sa susunod na taon.

Sinabi ni Mayor Sara na nagkasundo sila ng kanyang ama na isa lamang ang dapat tumakbo sa kanila sa national position.

“Yes, I am not running for a national position as we both agreed only one of us will run for a national position in 2022,” anang alkalde.

Tiniyak naman ni Mayor Sara na maayos ang relasyon nila ng kanyang ama at hindi aniya makakaapekto sa kanilang relasyon bilang isang pamilya ang isyu sa politika.

“The same as it was before. Our politics do not interfere with our familial relationship. Iba ang trabaho, iba ang pamilya,” dagdag ni Mayor Sara.

Nagpasalamat naman si Mayor Sara sa kanyang mga supporter na nagtitiwala umano sa kanyang kakayahan bilang lingkod-bayan.

Nauna rito, sinabi ni Pangulong Duterte na isa lamang ang tatakbo sa kanila alang-alang sa isyu ng delicadeza. (Aileen Taliping)