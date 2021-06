Inday Sara 2022 plano, ilalatag sa Hulyo

Tutuldukan na ni Davao City Mayor Sara Duterte ang palaisipan kung susunod ba siya sa yapak ng kanyang ama at tatakbong pangulo ng bansa.

Ayon kay Sara, binigyan siya hanggang July ng kanyang partido na Hugpong ng Pagbabago para sa kanyang pinal na desis­yon sa halalan sa 2022.

Matatandaan na dating sinabi ni Sara na wala siyang balak maging pangulo para sa parating na eleksiyon.

“Well nag-decide na ako noong January. I was asked to extend it till April 30, then by April 30 I was asked to extend it till July,” lahad ng presidential daughter sa panayam ng ABS-CBN.

“Binigyan ako ng HNP governors until July to decide (kung tatakbong presidente).”

Klinaro rin ni Sara na walang magaganap na Duterte-Duterte tandem, kung saan napaulat din na posibleng tumakbong bise presidente si Pangulong Rodrigo Duterte.

“It will never happen that merong Duterte-Duterte… sinabi naman na ni PRRD kung ano ‘yong mga reason niya kung bakit ayaw niya ako tumakbong president,” ayon pa kay Sara. (Ray Mark Patriaca)