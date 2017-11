INC celebs goodbye ABS-CBN, GMA

By Abante Reportorial Team

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Malalagay sa balag ng alanganin ang mga celebrities na kasapi ng Iglesia ni Cristo (INC) dahil sa plano na kunin ang kanilang serbisyo kapag pinalaki ang Net 25.

Sa nasagap na impormasyon ni Abante showbiz columnist Joe Barrameda, binabalak ng television network na pag-aari ng INC na kumuha o mamirata ng artistang may malala­king pangalan na nagtatrabaho ngayon sa mga higanteng television networks gaya ng ABS-CBN at GMA-7.

Magiging prayoridad ang pagkuha sa mga artistang kapanalig nila sa pananampalataya.

Kapag nagkaroon ito ng katuparan, mala­king problema ito sa mga artistang nagkaroon ng pangalan sa ABS-CBN at GMA-7 dahil maaaring makawala sa kanila ang malaking oportunidad at kita kapag nawala sa mga nabanggit na network.

Kung pipiliin naman nilang manatili sa dalawang network, namumuro silang matiwalag sa pagsuway sa kinasasapian nilang grupo.

May bad experience na ang ibang artista sa lipat-network dahil noong namirata ang TV5 ng mga kilalang artista at alukin ng nakakasilaw na kontrata, hindi naman umangat ang kanilang career. Sa huli, bumalik din sila sa pinanggalingan nilang network.

Ilan sa mga kilalang artistang kasapi ng INC ay sina Kathryn Bernardo, Ejay Falcon at Bugoy Cariño ng ABS-CBN. Kasapi din ng INC ang broadcast journalist na si Anthony Taberna.

Sa GMA-7, sina Gladys Reyes at Katrina Halili ang ilan sa kilalang mi­yembro ng nasabing ­relihiyon.

Bukod sa telebisyon, nagsisikap na rin ang INC na pasukin ang pelikula.

Sumabak muna sila sa paggawa ng indie films, ang latest dito ay ang “Guerrero” na pinagbidahan ni Ge­nesis Gomez bilang struggling boxer na si Ramon Guerrero, at Julio Cesar Sabenario bilang naka­babatang kapatid ni Ramon.

Posibleng gumawa ng maraming pelikula ang INC matapos na pumatok ang Guerrero.





“…Sabihin nating naging successful ‘yung film kaya napagdesisyunan ng mga head ng INCinema (film arm ng Iglesia ni Cristo) na isali siya sa abroad. At nanalo po,” tsika ng direktor na si Carlo Ortega.