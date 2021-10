Inasar mga basher: KC nilantad mga alahas, pata, cleavage sa Instagram

Very subtle ang pang-aasar ni KC Concepcion sa mga basher niya. Ginagamit ang talino kung paano asarin ang mga basher.

Di ba nga, ang daming nangungulit kay KC, na panay ang tanong, kung ano ba talaga ang trabaho ni KC, ano ang pinagkakakitaan, na kesyo puro party lang daw, pagrampa, paglalamyerda, ang ginagawa nito sa Amerika.

Mga tanong na ramdam mong may halong inggit, at gusto lang magpapansin kay KC.

Bukod pa riyan ang walang katapusang pang-aalipusta sa katawan ni KC, na kesyo bilugan na ito, na dapat ay bawasan na niya ang paglafang, dahil lalo siyang lumalaki.

Pero, sa halip na pansinin, patulan sila nang husto ni KC, o makipagtalakan sa kanila, ibang-iba ang atake na ginagawa niya. Madalas, dinadaan niya sa mga photo, pag-emote niya sa Instagram, ang mga sagot niya, sa mga taong walang ginawa kundi laitin siya, o batikusin ang buhay niya, kagandahan, kaseksihan niya.

“What do I do for a living? My best. I’m doing my best! HBU?” caption ni KC sa photo niya sa IG na lantad na lantad uli ang legs, cleavage niya, sa suot niyang super ganda, na may kasama pang ngiti.

Panay tuloy ang halakhak, tawa ng mga fan, kaibigan niya sa showbiz, dahil sa post niyang `yon.

Kaya sabi nga, pinagpala talaga si KC, na biniyayaan ng ganda, talino, kaya sorry na lang daw sa mga basher, dahil iba ang style ni KC, na hindi siya apektado sa mga ginawa nila sa kanya.

Kumikislap, umaapoy ang ganda at kaseksihan ni KC. Na para nga raw diamond, na lalong kumikinang habang tumatagal.

Kaya sorry na lang sa mga nega, magtago na kayo, dahil mukhang tanga nga lang daw kayo, o hindi kayo nagi-exist kay KC.

Anyway, sunod-sunod na palakpak ang pinakawalan kay KC ng mga kaibigan niya sa showbiz. (Dondon Sermino)