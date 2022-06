Inararong guwardiya nakalabas na sa ospital; tuloy ang kaso vs SUV driver

Tuloy ang kaso at pursigidomg ipakulong ng security guard ang hindi pa rin lumulutang na driver ng sport utility vehicle (SUV) na walang awang umararo sa kanya habang naka-duty at nagmamando ng trapiko sa Mandaluyong City noong Linggo.

Nakalabas na ng ospital kahapon ang biktimang si Christian Joseph Floralde ng Raptor Security Agency at determinado umano siyang kasuhan ang SUV driver para mapanagot ito sa batas at makamit niya ang hustisya sa ginawa nitong pagsuwag sa kanya habang nagmamando siya ng trapiko sa kanto ng Julia Vargas at St. Francis St. sa Brgy. Wack-Wack, Mandaluyong City.

“Sa ngayon ay masama pa rin ang loob ko sa ginawa niya sa akin. Tinakbuhan niya ako, hindi man lang siya tumigil bagkus ay iniwan ako. Pero may Diyos tayo na marunong magpatawad at Diyos na po ang bahala sa kanya,” ayon pa kay Floralde.

Samantala, hindi na naman lumutang sa tanggapan ng Land Transportation Office (LTO) ang driver ng SUV Toyota RAV4 na may plakang NCO 3781 para magpaliwanag matapos na maglabas ng second and final show-cause ang LTO. Sinabi ng ahensiya na tuluyan na nilang babawiin ang lisensiya nito sa hindi na naman niya pagsipot sa kanilang tanggapan kahapon.

Noong Martes, sinampahan ng Mandaluyong Police ang SUV driver ng frustrated murder, hit and run at reckless imprudence resulting in physical injuries habang obstruction of justice naman ang ikinaso laban sa tatlong guwardiya ng Ayala Heights Subdivision sa Old Balara, Quezon City dahil sa pagtanggi ng mga ito na papasukin ang mga pulis para puntahan ang address ng may-ari ng SUV. (Vick Aquino)