Inanakan lang ni Patrick: Jennylyn umaray sa patutsada

Nasaling ang pagiging dalagang ina ni Jennylyn Mercado sa isang comment na nagpapatutsada tungkol sa kanilang mga babaeng inanakan o binuntis lang.

Kalmado na pinalakas ni Jennylyn ang loob ng mga gaya niyang merong anak sa mga dating kasintahan, na meron na ngang pamilya, tulad ng ex-boyfriend niyang si Patrick Garcia.

Isang tweet ni TJ Santiago ang binigyang pansin ni Jennylyn para ipagtanggol ang gaya niyang ‘inanakan’ lang daw.

Sabi ni @iamtol: “Respeto naman sa mga babaeng inanakan lang.”

May halong panghahamak ang tweet dahil sa mga emoji na nakatakip ang bibig ng kamay.

Kaya sinagot ito ni Jennylyn na: “To all the single moms out there. Never let comments like this get to you. Having a kid early doesn’t make you less of a woman. In fact it’s the opposite. Being a single parent made us stronger than ever. Mahirap maging nanay at tatay ng aking (mga) anak pero kinakaya natin.”

Umayon naman ang mga fan kay Jennylyn.

Xian hirap sa sitwasyon ng lola

Bagamat nahihirapan si Xian Lim sa nakikitang kalagayan ng kanyang lola, kampante na rin itong nasa bahay na nila ang matanda at matiyagang inaalagaan ng kanyang ina.

Sa kanyang posting na nakahiga sa kama ang lola niya, ikinagaan ng pakiramdam ng aktor ang pakikibaka nito na mabuhay ng normal matapos ang surgery nito.

Kuwento ni Xian, hindi gusto ng lola niya na naka-tengga lang sa isang lugar. Gusto raw ng matanda na naglalakad sa loob ng kuwarto.

Gustung-gusto rin daw nitong naka-full volume ang kanyang radyo at naglalaro ng crossword puzzles.

Pinuri ni Xian ang kanyang ina na matiyagang binabantayan at pinasasaya ang lola nya.

Hindi nakalimutan ni Xian na pasalamatan ang kanyang mga fan na nagdasal para sa lola nya.

Tribute kay ‘Black Panther’ puno ng luha

You Will Always Be Our King ang tribute title ng Marvel Studios sa yumaong Hollywood actor na si Chadwick Boseman. Namatay sa colon cancer si Chadwick sa edad na 43.

Sa Twitter account ng Marvel ay mapapanood ang video na nagkukuwento sa kung paano nila kinuha para magbida sa “Black Panther” si Chadwick.

Kasabay noon ang mga papuri ng mga co-actor niya, kasamahan sa production, sa professionalism, husay umarte, pakikisama sa buong team at dedikasyon sa trabaho.

Sa tribute video ipinapakita rin ang testimonya nina Robert Downey Jr. Chris Evans, Scarlett Johanssen na nakasama ni Chadwick. Bumaha ng luha sa naturang tribute.