Inalok sex palit bigas! NegOcc tutugisin bastos na turista

Inutos ni Don Salvador Benedicto Mayor Marxlen dela Cruz sa pulisya para imbestigahan ang mga rider na nagpakita ng imoral umanong placard na nagsasaad ng sex kapalit ng bigas.

Kinondena ng alkalde ang mga rider na ito na may hawak ng placard habang binabagtas ang kanilang bayan noong nakaraang linggo.

“Everybody is welcome to our humble municipality to see the great gift of nature, the scenic views… provided, visitors must be respectful,” ayon sa alkalde sa Facebook page ng bayan.

Dagdag niya, “We do not tolerate unwanted attitudes from tourists, whether local or foreign, and we condemn immoral acts even only a mere gesture of it, like displaying posters that incite immorality.”

Kumalapt sa social media ang larawan ng mga hindi pa tukoy na motorcycle rider na may hawak ng placard at nag-aalok ng sex kapalit ng bigas.

“To the culprits of the unwanted immoral act, our investigators are doing everything to determine your identities. And once identified, we promise we will make you feel the claws of law,” babala ni Dela Cruz.

Idedeklara umanong persona non grata ang mga salarin. (Prince Golez)