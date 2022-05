Inalok pa ng eroplano pagkapanalo! Duterte binuro regalong Mercedez-Benz

Nakatengga at inaalikabok na ang Mercedes-Benz na iniregalo kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang.

Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa mi¬ting de avance ng Hugpong ng Pagbabago sa Davao City noong Biyernes, tatlong araw bago ang eleksiyon.

Sinabi ng pangulo na pag-upo pa lamang nito bilang presidente ay marami ang nagreregalo sa kanya subalit tinanggihan niya ang mga ito.

Isa sa mga iniregalo sa kanya na ayaw niyang gamitin ay ang Mercedes-Benz na ngayon ay nasa garahe lamang ng Palasyo.

“When I became President, I was given a beautiful Mercedes-Benz as a gift, but it’s gathe¬ring dust now in the garage in Malacañan because I never used it. It just I tell them, “I won’t accept that, you can have it. It does’nt matter if you give it to the government,” anang pangulo.

Isang linggo pa lamang aniya siyang nakakaupo sa Malacañang ay marami na ang nagpadala ng regalo sa kanya, pati eroplano pero tinanggihan niya ang mga ito.

Ito aniya ang natutunan niya sa kanyang ama na huwag tumanggap ng regalo para hindi makompromiso ang pagkatao.

“So many people wanted to give me gifts, even an airplane. But I said, “ I don’t want that. No, don’t because that is not good,” That’s the lesson I have learned from my father,” dagdag ng pangulo.

Sinabi ng presidente sa mga taga-Davao na kapag nasa Davao ito ay isang black pickup lamang ang kanyang service na personal niyang sasakyan. (Aileen Taliping)