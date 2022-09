Inalok ng pampasuwerte

Sa panaginip ko po ay nasa labas daw ako ng Quiapo church at naglalakad na papunta sa LRT nang may humarang sa aking matanda at inalok ako ng paninda niya pero tumanggi lang daw ako at nagpatuloy sa paglalakad tapos nun tinawag niya ako uli at binigyan naman ng pampasuwerte raw parang pendant na maliit lang ‘yun tapos umalis na siya. Sumigaw ako para tawagin sana siya pero nawala na siya sa mga taong nandoon. Ano po kayang gustong sabihin nitong panaginip ko?

– Sally

Ang mga pampasuwerte ay mga bagay na pinaniniwalaang makakapagpaalis sa malas o masasamang espiritu sa taong pinagbigyan nito, sa panaginip maaari naman itong maging simbolo ng pagkakaroon ng kasiyahan, malusog na katawan, proteksyon at pagtanggap sa maraming opurtunidad.

Sinasabi rin ng panaginip mo na maaaring sa ngayon ay nararamdaman mo na wala kang proteksyon. Ipinapakita rin nito ang posibilidad na kaya mong gumawa ng kasiyahan sa buhay mo kahit pa hindi ka umaasa sa ibang tao, kailangan mo lang na alisin ang mga pagdududa at magtiwala sa sarili.

Maaari rin naman na maging indikasyon ito na mauugnay ka sa taong may malakas na paniniwala sa mga superstition na pwedeng magdulot sa iyo ng labis na pag-aalala kahit sa maliliit na bagay. Sa kabilang banda, nangangahulugan din ito na may madidiskubre kang mahalaga sa pangangalaga sa sarili o sa mga taong mahalga sa iyo.

Sa bahagi naman na napasigaw ka ay nagsasabi na may gumugulo sa iyong buhay. Pwede ring simbolo ito na gumagawa ng paraan ang isip mo para maalis ang mabigat na gumugulo sa iyo.

Karaniwan sa mga taong tahimik o hindi ma-express ang kanilang sarili, na managinip ng pagsigaw dahil sa mga emosyon na hindi nila mailabas. Kung kilala mo ang taong sinisigawan mo sa panaginip, nanganganhulugan ito na galit ka sa isang bagay na nagawa nila sa iyo pero sinusubukan mo na maayos ang relasyon mo sa kanila.

Pero dahil sa panaginip mo ay tila hindi mo kilala ang nagbigay sa iyo ng pampasuwerte, sinasabi nitong magaling kang kumilatis ng tao at kanilang nararamdaman para sa iyo

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com