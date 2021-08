Inalala sa 40-day! PNoy laging hangad na bumunga ang pangarap ng bawat Pilipino

“Nawalay man si Noy sa atin, hindi siya mawawalay sa kasaysayan.”

Ito ang pahayag ni Senadora Risa Hontiveros sa ika-40 araw ng pagpanaw ni dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III ngayong araw, Agosto 1, 2021.

Ayon kay Hontriveros, saksi ng kasaysay ang katapangan ni PNoy laban sa pang-aabuso ng Tsina, sa mga imprastraktura na kanyang ipinundar, ekonomiya na binuhay, relasyon sa ibang bansa na kanyang pinagtibay, mahahalagang batas na isinulong at pagiging kalmado sa harap ng matinding batikos at pag-atake.

“Ang kanyang pamumuno bilang pangulo ay bahagi na ng kuwento nating mga Pilipino at patunay ito na kaya nating maging mas mabuti at lagpasan ang bawat hamon,” lahad pa nito.

Sa loob ng anim na tao ng kanyang administrasyon, ayon sa senadora, tahimik at may dignidad na nagtrabaho si PNoy at hindi naging mayabang o hambog.

“‘Yong sinabi niya o ipinangako niya, ginawa niya. Bilang pangulo, ang kanyang nag-iisang agenda ay ang kapakanan ng mga Pilipino. Buong puso akong nagpapasalamat ako sa kanya, sa kanyang paninilbihan sa bayan,” saad ni Hontiveros.

“Kumbaga, si PNoy ang nagtanim ng binhi ng isang mas magandang bukas. Tayo ngayon ang may responsibilidad na alagaan ito, at palakihin ito, para isang araw, makinabang tayo dito sa mga prutas ng punong hindi na makikita ni Noy,” dugtong pa nito.

Ayon pa kay Hontiveros, wala umanong ginusto si PNoy kundi bumunga ang mga pangarap na bawat Pilipino.

“Gamitin nating inspirasyon at halimbawa si Noy. Naniniwala siya, sa buong buhay niya – The Filipino shall always overcome. Kaya nating gawing posible ito, sa harap ng mga matinding problema at hamon,” sambit pa niya. (Dindo Matining)