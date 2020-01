Inahan ni VP Robredo gidala sa tambalanan

Jess Campos

Miawhag karon ug pag-ampo si Vice President Leni Robredo alang sa iyang inahan nga anaa sa tambalanan.

Sa iyang personal Facebook page, matud sa Bise Presidente nga nagdali siyang mipauli sa ilang balay sa Naga niadtong hapon sa Enero 24 kay gidala sa ospital ang nanay niyang nga si Salvacion Gerona.

“Rushed home Naga this afternoon for my Mom, who turned for the worst. Please help me pray that she pulls through this,” matud niya sa post.

Wala hinoun gidetalye ni Robredo ang kabahin sa sa sakit sa iyang inahan.

Sa iyang update niadtong Sabado, naka-survive ang iyang inahan apan naka-ventilator pa kini.

“Thank you all for your prayers. My mom was able to survive a most difficult day. Although she’s still on ventilator, she’s much better today and her vital signs have improved. Still praying for her complete healing,” matud ni Robredo.