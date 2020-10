Inabusong OFW wagi vs Malaysian boss

Pinatawan ng parusa ang mga employer ng babaeng overseas Filipino worker (OFW) sa Malaysia, makaraang mapatunayan sa pang-aabuso at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants (ATIPSOM) Act.

Matapos umanong makatakas mula sa tangkang panggagahasa ng kanyang unang employer, ginamit umano ng Malaysian couple, na naging pangalawang employer ng Pinay, ang pagkakataon para magtrabaho ito sa kanilang bahay. Gayunman, dito nakatanggap din ng pang-aabuso ang OFW tulad ng pananakit gamit ang hanger, plantsa, at kumukulong mantika.

Bagama’t sugatan, hindi umano napanghinaan ang Pinay at tumakas sa dalawang amo. Nakita naman siya ng dalawang kapwa Pilipino at tinulungan na madala sa Philippine embassy sa Kuala Lumpur.

Matapos ang imbestigasyon natukoy ang kaso ng Pinay bilang kabilang sa ATIPSOM Act ng Malaysia.

Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, pinaliwanag pa ang sinapit ng inabusong OFW. Ayon sa departamento, na-repatriate na ang Pinay noong Hunyo 2018. Una umanong napawalang sala ang mga employer nito pero nang umapela ay binaligtas ng korte ang desisyon.

“Sessions Court reversed this and found both employers guilty of the offense of trafficking and were sentenced to 10-12 years of imprisonment and ordered to pay Courage damages in the amount of RM20,000 (equivalent to PHP 232,976),” ayon sa DFA.

Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Sarah Lou Arriola, malaking pagkapanalo ito at kauna-unahan para sa Pinay sa Malasia, “This is an example of the government’s commitment to protecting and promoting the rights of our OFWs