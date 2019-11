Inabot ng 10 taon! Pagkaantala ng hustisya sa Maguindanao massacre, nakakahiya – Andanar

Kahiya-hiya at hindi katanggap-tanggap ang sampung taong paghihintay ng hustisya para sa mga biktima at pamilya ng karumal-dumal na Maguindanao massacre.

Inihayag ito ng Malacañang sa ika-10 taong anibersaryo ng Maguindanao massacre kung saan 58 katao ang nasawi, karamihan dito ay mga miyembro ng media.

Sinabi ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na sampung taon ng naghihintay ng hustisya ang pamilya ng mga biktima at umaasang mananaig ang katarungan para sa mga ito.

“Ten years of delayed justice is intolerable and ignominious. We are hopeful that the law will prevail and the court will rule in favor of the victims’ families putting an end to the injustice they have had to endure for years, as the decision of the case will be out soon,” ani Andanar.

Pangunahing akusado sa Maguindanao massacre case ay ang pamilya Ampatuan na isa sa kinikilalang maimpluwensiyang pulitiko sa Maguindanao.

Sinabi ni Andanar na ginugunita ngayon ng mga Pilipino ang ika-10 taon ng insidente na naglagay sa Pilipinas sa kasaysayan bilang ” deadliest attack on journalists” at pinakamalalang kaso ng karahasang may kinalaman sa eleksiyon sa bansa.

Tinitiyak ng kalihim na sa ilalim ng Duterte administration ay hahabulin at papanagutin ang mga sangkot sa pagpatay sa mga mamahayag sa pamamagitan ng Presidential Task Force on Media Security at hindi papayagang maulit ang insidente ng Maguindanao massacre.

Magtatrabaho aniya ang Task Force para matuldukan na ang mga pag-atake sa mga mamamahayag na gumagawa lamang ng kanilang obligasyon na ilabas ang katotohanan sa publiko.

Nakatakdang ilabas sa Disyembre ang hatol laban sa mga akusado ng Maguindanao massacre case matapos pagbigyan ng korte ang hirit na extension bago gawin ang promulgasyon o pagbaba ng hatol laban sa mga akusado.