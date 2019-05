Inaatake ng postpartum: Bangs Garcia nai-insecure sa katawan niya

By Dondon Sermino

Kung ang mga fan ang tatanungin, wala silang makitang mali sa katawan ni

Bangs Garcia. Perfect pa rin para sa kanila ang kaseksihan nito, kesehodang nanganak na ito.

Pero iba naman ang pakiramdam ni Bangs. Imagine, sa kaseksihan niyang ‘yon, na kinaiinggitan ng mga fan, may feeling of insecurity pala siya, ha!

“Sorry Direk @lambertpangilinan for posting this photo today. I know you’re too busy at the moment, this was shot last month pa at naluluma na kaya di bale nang raw shot, di na ako makaantay eh! So…this is how a #mother’s belly button looks like now in a closer shot kaya pasensya na guys, ito na ang #reality. We should be proud of it, #Moms!..

#PostPartumBody#PostPartumBellyButton #Unfiltered

#RawShot #HappyBirthdayToMe2019,” sabi ni Bangs.

Takang-taka ang mga fan sa post na ito ni Bangs, dahil wala nga silang makitang problema sa katawan ni Bangs, ha! Pero, sabi nga, postpartum ang napi-feel na ‘yan ni Bangs, kaya malaking tulong sa kanya na maraming tao ang nag-a-appreciate, pumupuri sa kanya.