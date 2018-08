Ina nahawa sa kalandian ng JoshLia

Nanumbalik ang kalandian ni Ina Raymundo matapos ma-inspire sa lambingan nina Joshua Garcia at Julia Barretto sa taping ng Ngayon at Kailanman ng ABS-CBN.

Kuwento sa amin ni Ina, sa madalas niyang nakikitang sweetness ni­na Joshua at Julia sa set ng kanilang serye, parang naisip niyang bumalik uli sa kanyang kabataan at lambingin uli ang kanyang Cana­dian husband na si B­rian Poturnak.

Kinilig pang salaysay ni Ina, nu’ng wala siyang taping nilandi-landi niya sa tingin ang kanyang mister na napapangiti at nagtataka sa kanyang kakatuwang ikinikilos.

Na-excite naman si Ina dahil sa na­ging reaksyon ng kanyang asawa.

Naniniwala si Ina na kailangan din daw ng babae na maglandi sa kanilang mga asawa para mas lalong magkaroon ng tamis ang kanilang pagsasama.

Eighteen years na ngang magkasama sina Ina at B­rian. Tatlong taon silang magkasintahan at 15 years na silang kasal.

Nabiyaan si Ina ng apat na anak. Tatlong babae at isang lalake.

Breath of fresh air ang turin­g ni Ina sa nakikita niyang sweetness nina J­oshua at Julia, dahil na­alala raw niya ang kanyang kabataan.

Sabi nga ni Ina, hanggang malakas pa sila ng kanyang asawa kailangang paminsan-minsan ay nilalandi niya ito.

Walang nakikitang mali si Ina sa PDA (Public Display of Affection) nina Joshua at Julia. Na­tural lang daw na ipinaparamdam ng magka­sintahan ang pagma­mahal sa isa’t isa.

Naiintindihan ni Ina na sa mata ng ibang mga conservative, may malisya ang lambingan ng dalawa, pero ‘yun daw ay love at hindi kalaswaan.

Anyway, very challenging ang role ni Ina sa serye. Gagampanan niya ang role ng isang ina na nagkaroon ng nervous breakdown at nabaliw.

Glaiza, Iza tanggap ang pagkatalo kay Ai-Ai

Maluwag na tinanggap ni Glaiza de Castro ang kabiguan niyang masungkit ang ‘Cinemalaya Best Actress’ trophy na napagwagian ng Comedy Queen Ai-Ai delas Alas para sa pelikula nitong ‘School Service’.

Isa si Glaiza sa tinatayang mananalo ng best actress award para sa pelikulang ‘Liway’. Sa screening pa lang ay kino-congratulate na si Glaiza ng mga nakapanood na mahirap kabugin ang kanyang performance.

Pero dahil ipinapalagay ng mga jury na mas karapat-dapat na tanghaling pinakamahusay na aktres si Ai-Ai kaya sa komedyana ipinagkaloob ang tropeo.

Nag-tweet si Glaiza na tinatanggap nito ang kanyang pagkatalo.

“Mayroong nakalaan para sa lahat. Congrats sa mga nagwagi @cinemalayaoffcl. Maraming salamat sa opportunidad na magbahagi ng kuwento at walang sawang pagbibigay ng inspirasyon,” sabi ni Glaiza.

Bukod kay Glaiza, nagpahayag ng kanyang congratulatory messages sa presscon ng Ngayon at Kailanman si Iza Calzado para kay Ai-Ai delas Alas. Magkalaban sa kategoryang best actress sina Iza at Ai Ai. Si Iza ang bida sa ‘Distance’.

Sabi ni Iza, masaya siya sa pagwawagi ni Ai-Ai. At kahit hindi siya nanalo, happy siya para kay Therese Malvar na kasama niya sa ‘Distance’.