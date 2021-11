In-unfollow GF: Edu, Cherry Pie nangangamoy relasyon

Bakit ang daming kinikilig kina Edu Manzano at Cherry Pie Picache ngayon? At dahil `yon sa mga sunod-sunod na Instagram post ng aktres na kasama si Edu.

Ang bongga rin kasi ng birthday greetings ni Cherry Pie kay Edu noong Setyembre. Pero, mas bongga ang mga photo na pinu-post niya na palagi silang magkadikit ni Edu. Mga photo na kuha sa Amerika, ha!

“Amazing and lovely moments in the city that never sleeps,” sabi ni Cherry Pie sa mga photo na ka-join nga niya si Edu at iba pang mga kaibigan.

Well, kapansin-pansin nga ang ‘sweetness’ sa pagitan nina Edu at Cherry Pie, na palagi ngang magkadikit, kaya binigyan talaga ng kulay ng mga netizen.’

“Eh, ‘yung kinikilig ako sa inyo ni Edu!” sabi ni Garlic Garcia.

“I can sense something Pie and Edu. Hehehehe!” saad ni taurean0516.

“Nasagot na ang blind item,” chika ni ivlvvaldez.

“Kilig much po ako.”

“Miss Pie kayo na po ba ni Sir Edu in real life? Just asking lang po. Hehehehe!” tanong ni litzzzzz3.

Well, wala ni isang sinagot si Cherry Pie sa mga nangungulit, kinikilig sa kanila ni Edu.

Kaya hirit ng kumakandidato sa senado na si Herbert ‘Bistek’ Bautista, “Naiskooopan tayo!” Hahahahaha!

Anyway, marami rin ang nagulat na in-unfollow na raw ni Edu si Iryne Garcia sa Instagram, at ganun din ang huli kay Edu. Si Iryne nga ang sabi-sabing girlfriend ni Edu.

Pero, anyare nga ba? Aba, kaabang-abang ang mga susunod na kabatana, ha! (Dondon Sermino)