Impostorang beki wanted kay Vice Ganda

Masuwerte ang isang beki na nag-post ng kanyang mga OOTD sa social media dahil hinahanap, at atat na atat na makilala siya ni Vice Ganda.

Ang nasabing beki ay si @dannigurl na ginaya ang halos lahat ng mga malakasang gown at outfit ni Vice sa maraming event na pinuntahan ng komedyante.

Ni-retweet ni Vice ang mga socmed ng beki kung saan nakabalandra ang mga shot nito ng gown niya at itinabi sa mga ginamit ni Vice.

Ang isang frame ay may parehong design pero magkaiba ang nakasulat sa kanilang mga suot.

“You don’t gain anything from hating us!” ang naka-print sa damit ni Vice.

Naloka si Vice sa panggaya ng fan kaya wanted ito sa kanya para makita at makilala ito ng personal.

“Is this you? Taga-saan ka? I wanna meet you!” sabi ni Vice.

Super fan talaga ang beki na makikita talaga sa kanyang panggagaya. Pati mga caption ng photo post ni Vice ay nag-‘I love you’ pa ang beki.

“Vice Kandach ba ‘yan Meme? @vicegandako I love you,” sey ng beki.

Kaya masuwerte ang beki dahil sa dami ng mga gustong makilala at makita ng personal si Vice, ito pa ang excited na ma-meet ang fan. Siyempre, mabibigyan din ito ng biyaya ni Vice tulad ng mga damit na naisuot na ng komedyante.

Aba, libo-libo ang halaga ng outfit ni Vice, ha!

Tulong para kay Jaya kinalat sa socmed

Hindi biro ang nangyari kay Jaya at sa kanyang pamilya, nang masunog ang kanilang bahay sa Amerika, na nasimot nga ang mga ari-arian nila.

Kaya naman gumugulong ngayon sa social media ang isang fund drive na humihingi ng financial assistance para maitulong kina Jaya para makalipat sa bagong bahay.

Nakaposte sa Instagram ng 80’s actress at acting coach na si Beverly Vergel (sa Amerika na rin naninirahan), ang fund drive na may ‘go fund me’ para sa pamilya ni Jaya.

Nakaposte sa larawan ang nasunog na bahay ni Jaya, na may subtitle na, ‘Please consider donating or sharing’.

Ayon sa post ni Beverly, isang kaibigan ang gumawa ng webpage para umangkat ng tulong para sa Pinay singer.

“God sends angels at time when you need them most. Just like Allan Pajimula who set-up a “go fund me page to help the family during this placement period.”

Kasunod nito ay ang panawagan ni Beverly sa mga kapwa artist at mga kaibigan na tumulong sa fund drive na nabanggit.

Lucho nina Juday, Ryan humakot ng medalya

Tuloy-tuloy ang kaligayahan at pagiging proud parents nina Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo, sa kanilang anak na si Lucho.

Hindi pa humuhupa ang tagumpay ng football team na “Arayat Warriors” kung saan kabilang ang only son nila, na nakasungkit ng medalya sa Malaysia last month, heto at nanalo na naman sa isang kumpetisyon ang team ni Lucho.

Sa Instagram binahagi ni Juday ang short video nang pagwawagi nina Lucho sa football field. Maririnig ang boses ni Juday na sumisigaw ng “congratulations”.

“Congratulations team Arayat!! U-13 arayat warriors wins the gold! Good job kids! Kudos to all the coaches!! What a way to end a very beautiful Sunday! To God be the glory! #arayatwarriors #7sleague @ryanagoncillo @hamedhaji10 @eumirdays,” sabi ni Juday.

So, alam na natin na hindi showbiz ang interes ni Lucho kundi sports.

Pero malay natin ‘pag nagbinata na ito, magbago ang panlasa niya.

Jillian binansagang Pinay Barbie doll

Literal na Barbie doll si Jillian Ward dahil sa sukat ng kanyang bewang.

Matagal nang kinababaliwan ng mga netizen ang hubog ni Jillian pero kakaiba ang video at itsura ng dalaga sa pinoste ng GMA sa Instagram.

Mapapanood na gumigiling si Jillian suot ang isang tight fit maong jeans at midrib blouse. Litaw ang upper part ng abdomen ng young actress at ang kanyang waistline.

Sa liit ng waistline nito nakaangat ang bahaging waist ng pantalon, na siyang naglantad ng makitid na sukat ng bewang ng aktres.

Sa hulaan ng mga fan ay “24”, “22”, “20”, “21” ang waistline nito. May iba na 15, 10 ang nakakalokang hula.

Makikita naman kasi sa itsura ng dalaga na parang hinulma ang pigura niya sa Barbie Doll, na madadangkal sa palad ang liit ng bewang niya.

Pinay Barbie Doll nga ang tawag sa kanya ngayon!